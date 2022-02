Simone Mecky-Ballack: Trauerzeit um Sohn Emilio wird «niemals enden»

Anlässlich ihres 46. Geburtstag am vergangenen 16. Februar hat Simone Mecky-Ballack rührende und persönliche Worte der Dankbarkeit auf Instagram geteilt. «Familie und Freunde sind das wichtigsten in dieser Zeit... Leben und Lachen...», schreibt sie zu einer ganzen Fotoreihe von ihrem grossen Tag, den sie im Alpenresort Schwarz im österreichischen Obermieming zelebriert hat. Darauf zeigt sie sich stets strahlend und in einem engen pink-weissen Minikleid mit U-Boot-Ausschnitt sowie zahlreichen Luftballons. Auch Freunde und Verwandte sind auf den Bildern zu sehen.