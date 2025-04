Simone Thomalla: Ganz besonderer «Let's Dance»-Tanz zum Geburtstag

Simone Thomalla wird heute 60 Jahre alt – und feiert in aller Öffentlichkeit. Denn die Schauspielerin steht auch an ihrem runden Geburtstag bei «Let's Dance» auf der Tanzfläche. Der ehemalige «Tatort»–Star hat sich mit der Teilnahme an der Tanzshow selbst das «schönste Geburtstagsgeschenk» gemacht, wie sie zu «Bild» sagt. Sie sei stolz, dass sie es geschafft habe, bis zu ihrem Geburtstag in der Show zu bleiben. Schliesslich steigt am 11. April schon die siebte Runde.