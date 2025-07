Simone Thomalla und ihr René: Ein Red-Carpet-Termin jagt den nächsten

Erst am Tag zuvor hatten die beiden beim «Am Ende des Tages»–Sommerfest (AEDT) in Berlin ihr Red–Carpet–Debüt als Paar gefeiert. Simone Thomalla kam in einem schwarzen Oversize–Hosenanzug mit silbernen Nadelstreifen. Dazu kombinierte sie eine silberne Umhängetasche und passende Pumps. Ihr Freund wählte einen klassischen Anzug mit weissem Shirt und braunen Schuhen. An diesem Abend war auch seine Tochter, Foodbloggerin Denise Merten (35), dabei.