«Simpsons»-Kultfigur stirbt nach fast 35 Jahren

Als steter wie meist stiller Saufkumpane von Homer Simpson, Barney Gumble und Co. verbrachte Larry seinen Alltag in Moes Taverne – und das seit seinem ersten Auftritt in der Folge «Homer's Odyssey» von 1990. Nun, in Episode «Cremains of the Day», heisst es für seine Barfreunde und die Zuschauer Abschied nehmen.