Sind Jennifer Lopez und Ben Affleck verlobt?

Jennifer Lopez (52) heizt die Gerüchteküche an: Hat sich die Sängerin mit Hollywood-Star Ben Affleck (49) verlobt? Der Grund für die Spekulationen: Die 52-Jährige scheint auf einem neuen Paparazzi-Foto, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, einen grossen Diamantring an ihrer linken Hand zu tragen.