Sind Justin Long und Kate Bosworth längst verheiratet?

Er bezeichnet sie als seine Frau

Die US-amerikanische Klatschseite «Page Six» nennt mehrere Hinweise für eine Hochzeit. So bezeichnete Justin Long in seinem Podcast "Life is Short« Kate Bosworth als seine Frau. Als er über die Dreharbeiten zum Film »Barbarian« in Bulgarien erzählte, sagte er: »Ich bin dort gewesen, als ich mich so richtig in meine jetzige Frau verliebte.« Er habe sich sonst nie wohlgefühlt, wenn ihn eine Partnerin am Set besuchte. »Aber ja, ich habe es geliebt, sie dort zu haben, und wir hatten einfach die magischste Zeit." Zudem soll Kate Bosworth am Sonntag (14. Mai) zwei Fotos in ihrer Instagram-Story gepostet haben, die beide mit Eheringen zeigen.