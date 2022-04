Sind Kourtney Kardashian und Travis Barker bereits verheiratet?

Kourtney Kardashian (42) und Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker (46) sind seit Oktober 2021 verlobt - und sollen inzwischen geheiratet haben. Wie das US-Promiportal «TMZ» meldet, haben sich die beiden angeblich direkt nach der Grammy-Verleihung am Sonntagabend das Jawort gegeben. Dabei sollen sie den Aufenthalt in Las Vegas genutzt haben, um sich noch in der gleichen Nacht in einer Kapelle von einem Elvis-Imitator trauen zu lassen.