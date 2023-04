Sind Kylie Jenner und Timothée Chalamet wirklich ein Paar?

Wenn ein potenzielles neues Hollywood-Traumpaar unvermittelt auf der Bildfläche erscheint, liegen Realität und Wunschdenken manchmal nah beieinander. Wer hätte zu Beginn der aufkochenden Gerüchteküche etwa ernsthaft damit gerechnet, dass Ben Affleck (50) und Jennifer Lopez (53) wirklich noch zueinander und schliesslich gar gemeinsam vor den Traualter finden würden? Bei Schauspieler Timothée Chalamet (27) und Reality-TV-Star Kylie Jenner (25) ist die Lage derweil noch unklar. Jedoch halten sich Gerüchte über eine Beziehung der beiden nun schon so lange, dass sie kaum mehr zu ignorieren sind. Was spricht dafür und was unter Umständen dagegen, dass Amor am nächsten Promi-Pärchen bastelt?