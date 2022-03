Sind Liam Payne und Maya Henry doch noch ein Paar?

Im Juni 2021 erklärte Sänger Liam Payne (28) in einem Podcast, dass er nur wenige Monate nach seiner Verlobung mit Model Maya Henry wieder Single sei. Jetzt scheint das Paar seine Trennungspläne wieder verworfen zu haben. Am vergangenen Freitag zeigten sich die beiden gemeinsam bei einer Party in Los Angeles. Einen Schnappschuss veröffentlichte Henry in einer Instagram-Story. Darauf posieren die beiden gemeinsam mit Sängerin Rita Ora (31) und dem englischen TV-Star Vas J Morgan.