Sind Prinz Harry und Herzogin Meghan auf der Suche nach einer neuen Villa?

Aber warum Malibu?

Wie die Insider berichten, denken der Prinz und die Herzogin angeblich darüber nach, ihr Anwesen in Montecito, in dem sie mit Sohn Archie (4) und Tochter Lilibet (2) leben, zu verkaufen – und ganz nach Malibu zu ziehen. Dahinter stecke eine praktische Überlegung, heisst es. Harry und Meghan würden dann deutlich näher an Hollywood leben, aber noch weit genug entfernt, um ihre Privatsphäre schützen zu können.