Sind vergangenes Jahr gekaufte Corona-Schnelltests noch zuverlässig?

Hinweise auf der Verpackung

Auf den Verpackungen von Corona–Schnelltests finden sich zwei Angaben zur Haltbarkeit: Das Herstellungsdatum und das Haltbarkeitsdatum, erkennbar an einem Sanduhr–Symbol. Üblicherweise beträgt die Zeitspanne zwischen Herstellung und Verfallsdatum etwa zwölf Monate. Damit ist die Haltbarkeit also auch ein Jahr nach der Herstellung in der Regel noch gegeben.