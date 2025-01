Sinéad O'Connors letzter Wille: Kinder sollen Musik «melken»

Todesursache: Lungenerkrankung und Asthma

O'Connor war am 26. Juli 2023 in einer Wohnung in London «nicht ansprechbar» aufgefunden worden. Ihr Tod wurde am Abend bekannt gegeben. Todesursache waren die Folgen einer chronischen Lungenerkrankung und Asthma. Dass sich ihr Sohn Shane 2022 im Alter von 17 Jahren das Leben genommen hatte, hatte der Sängerin zusätzlich das Herz gebrochen.