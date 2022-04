«Sing meinen Song»: Deshalb wollte Clueso jahrelang nicht mitmachen

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Clueso, warum er einige Jahre nicht bei «Sing meinen Song» mitmachen wollte und was ihn nun zur Teilnahme bewogen hat. Ausserdem spricht der Musiker über emotionale Momente in der Sendung, den Tod seines geliebten Grossvaters und erklärt, warum er kein Fan von Talkshows ist.