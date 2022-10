«Sing meinen Song»: Die Künstler für die zehnte Staffel stehen fest

Bei der Musik-Event-Reihe «Sing meinen Song - Das Tauschkonzert» steht im kommenden Frühjahr ein rundes Jubiläum an. Zum zehnten Mal flimmert die VOX-Sendung dann über die Bildschirme. Am Dienstag hat der Sender die Besetzung für die Jubiläumsstaffel bekannt gegeben. Die Fernsehzuschauer dürfen sich über einige Rückkehrer und bekannte Gesichter freuen. So wird erneut Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding (40) als Gastgeber durch die Sendung führen - zum mittlerweile dritten Mal.