«Sing meinen Song»-Star Clueso gibt zu: Habe kein «1A-Polizeizeugnis»

Sänger Clueso (42) hat laut eigener Aussage kein «1A-Polizeizeugnis». Das gibt der «Cello»-Interpret nun im «Zeit.de»-Podcast «Und was machst du am Wochenende?» zu. «Ich war jetzt nicht der Gangster, aber ich wurde sehr oft nach Hause gefahren», erinnert sich Clueso im Gespräch mit Ilona Hartmann (32) und Christoph Amend (48) an seine Jugend zurück. Als Teenager sei er zwar «bei den meisten Sachen nicht erwischt» worden, doch einmal sei er für etwas «bezichtigt» worden, «was ich gar nicht gemacht habe», so der Musiker.