«Sing meinen Song» startet mit neuem Konzept

Bislang galt beim Tauschkonzert eine klare Regel: Jede Folge gehört einem einzigen Künstler, dessen Songs die anderen neu interpretieren. Damit ist es in der Auftaktfolge vorbei. Erstmals setzt VOX auf eine eigene Eröffnungssendung, in der alle Teilnehmer gleichzeitig ins Rampenlicht rücken. Jeder Künstler wird vorgestellt und bekommt gleichzeitig einen seiner Songs von einem anderen Gast neu vertont. Der Clou: Wer für wen singt und welches Lied gewählt wurde, wissen die anderen nicht.