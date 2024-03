«Sing meinen Song»: Starttermin der neuen Staffel mit Stargast steht

Noch gut einen Monat müssen Fans von «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert» warten, dann starten die neuen Folgen. Die elfte Staffel startet am 23. April um 20:15 Uhr bei VOX. Dies gab der Sender jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Johannes Oerding (42) führt zum vierten Mal in Folge durch die Sendung, in der Musiker die Songs von Kollegen interpretieren.