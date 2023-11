«Sing meinen Song» und mehr: Emilio über seine grossen Pläne für 2024

Das kommende Jahr wird mit dem Album–Release, dem Netflix–Film und «Sing meinen Song» besonders aufregend für Sie. Auf was freuen Sie sich besonders?

Emilio: Für mich ist und bleibt das absolute Highlight die Tour im Mai! All die harte Arbeit der vergangenen und der kommenden Monate wird dann live und in Farbe mit denjenigen geteilt, die sich am allermeisten darüber freuen. Man darf sich quasi seine Lorbeeren auf der Bühne pflücken, und dieser direkte und massive Austausch an Energien – es gibt wirklich kein schöneres Gefühl, als mit seiner Band im Kreuz direkt vor seinen Fans zu stehen und all die Songs, die man ein Jahr lang an den verschiedensten Orten und in den verschiedensten Emotionen geschrieben hat, endlich gemeinsam zu feiern!