Single veröffentlicht: Darum hat Anna Ermakova gemischte Gefühle

Eigene Geschichte verarbeitet

Mit Zeilen wie «No one knows what it's like to be a sad girl behind blue eyes» (zu Deutsch: «Niemand weiss, wie es ist, ein trauriges Mädchen hinter blauen Augen zu sein») oder «... but my dreams are not that empty» (zu Deutsch: «... aber meine Träume sind nicht so leer») hat sich Ermakova, die die Augenfarbe blau hat, das Lied bewusst ausgewählt, um ihre persönliche Geschichte zu erzählen.