Single zum Fest der Liebe: Ex-Monrose-Star Senna Gammour gibt Tipps

Was sind für Sie die schönsten Aspekte an Weihnachten, die man auch ohne Partner geniessen kann? Haben Sie Traditionen, die Ihnen besonders am Herzen liegen?

Senna Gammour: Gutes Essen. Sich selbst ein Geschenk kaufen. Aber nicht, weil Weihnachten ist, sondern einfach, um sich etwas Gutes zu tun. Man kommt zur Ruhe. Das Jahresende abschliessen. Sich selbst feiern. Und einfach wirklich die Lichter draussen geniessen. Gerade an diesem Tag sind ja Menschen hoffentlich ein bisschen besser, als an anderen Tagen – sollten sie zumindest sein. Ich bin ein Fan davon, dass man jeden Tag so ist. Aber anscheinend löst Weihnachten etwas in uns aus, irgendeine Magie. Lass dich einfach auf diese Magie ein und geniess es. Denk an diejenigen, die nicht so viel Glück haben wie du.