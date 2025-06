«Sinn und Sinnlichkeit»-Neuauflage: Daisy Edgar-Jones wird zu Elinor

Die britische Schauspielerin, die durch die romantische Hulu–Serie «Normal People» an der Seite von Paul Mescal (29) berühmt wurde und bereits in Filmen wie «Der Gesang der Flusskrebse» (2022) oder «Twisters» (2024) zu sehen war, schlüpft damit in die Rolle der besonnenen älteren Schwester. Wer ihre impulsive Schwester Marianne verkörpern wird, steht noch nicht fest.