«Sinners»: Neuer Horrorstreifen vereint gleich mehrere MCU-Stars

Auf ihren hauseigenen Vampirjäger müssen Fans der Marvel–Filme noch ziemlich genau ein Jahr warten – am 5. November 2025 soll Oscarpreisträger Mahershala Ali (50) zum Daywalker in der «Blade»–Neuauflage werden. Bis dahin dürfen sich Vampir– und MCU–Fans gleichermassen den kommenden März blutrot im Kalender anstreichen. Dann wird in Form des Horrorstreifens «Sinners» ein Film ins Kino kommen, in dem gleich mehrere Marvel–Grössen die Finger im Spiel haben – einer davon sogar doppelt.