Sir David Beckham überraschend in München: Ritter trifft Lederhosen

Da staunten Passanten nicht schlecht, als sie nichtsahnend am Mittwoch durch die Münchner Innenstadt flanierten. Denn plötzlich stand in Person von David Beckham (50) nicht nur eine britische Fussball–Legende vor ihnen, sondern zudem ein frisch zum Ritter geschlagener Sir. Eilig gezückte Handys dokumentierten den Überraschungsbesuch von «Becks» in der bayerischen Landeshauptstadt und zeigen, wie sich umgehend eine jubelnde Menge um den Star versammelte. Doch was hatte es mit seiner München–Reise auf sich?