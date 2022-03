Sir Elton John: Kennen Sie diese Fakten über den Musikstar?

Der Hintergrund war eine Wette: Elton John war an Lennons Hit «Whatever Gets You Thru The Night» am Klavier beteiligt und war vom Erfolg der Single mehr überzeugt als der Ex-Beatle selbst. Falls der Song Platz eins in den Charts erreichen sollte, musste Lennon versprechen, bei einem von Johns Konzerten aufzutreten. Am 28. November 1974 löste er diese Wette ein - es sollte sein letzter Auftritt auf einer grossen Bühne sein. Die beiden gaben drei Songs zum Besten: «Whatever Gets You Thru The Night», «Lucy in the Sky with Diamonds» und «I Saw Her Standing There».