Sir Elton John: Privatjet-Notlandung gelingt erst beim dritten Anlauf

Technikprobleme und Sturm «Franklin»

Der Sänger war am Montag vom Flughafen Farnborough im britischen Hampshire zu einem Auftritt in New York unterwegs und befand sich gerade über Irland, als die Piloten entschieden, dass sie wegen eines Problems mit den Hydrauliksystemen umkehren mussten. Sie forderten über Funk eine Notlandung an, woraufhin die Feuerwehr zur Landebahn eilte.