Hochzeit in Weiss

«Ich werde auf jeden Fall in Weiss heiraten», erzählt die Reality-TV-Darstellerin. «Wir haben Konzept-mässig so ein bisschen was Cooles eingebaut. Das verraten wir jetzt noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall in Weiss sein.» Klassische Hochzeitstraditionen sind dem Paar ebenfalls wichtig: Die Nacht vor der Hochzeit werden sie getrennt verbringen und die Looks des jeweils anderen nicht vorher zu Gesicht bekommen.