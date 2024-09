Sissi Melzer: «In den letzten Jahren wurde ich experimentierfreudiger»

Körperpflege ist für viele Menschen Selfcare. Womit sorgen Sie im Alltag ausserdem dafür, dass Sie sich körperlich und seelisch wohlfühlen?

Melzer: In einem Alltag voller Ablenkung und Handy ist das ein Spaziergang im Wald für mich. Am liebsten mit meinem Hund und ohne Handy. Da kann ich so richtig durchatmen. Die Natur erdet mich und ich bewege mich.