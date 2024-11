Sitzt Prinz Andrew in der Royal Lodge bald vor leeren Wänden?

Wie Robert Hardman, Autor einer Biografie über den König, im «DailyMail»–Podcast «Palace Confidential» andeutet, ist Prinz Andrews Rückhalt in seiner Familie in Bezug auf das prächtige Anwesen äusserst brüchig. «Der König ist sich sehr bewusst, dass es nicht ganz in seinem Ermessen liegt. Es ist Eigentum des Crown Estate und das Crown Estate ist letztendlich der Regierung unterstellt. Der König kann ihn nicht rauswerfen und will das auch gar nicht», so Hardman.