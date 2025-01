Sixpack bringt Probleme: So sieht der Bauch am besten aus

Für Ausdauer– und Krafttraining gibt es Richtwerte, wie viel Zeit man dafür jeweils pro Woche aufwenden sollte. Was halten Sie davon und zu wie viel Bewegung im Alltag raten Sie mindestens?

Neumann: Wir bewegen uns zu wenig, das hört man ja oft. Gleichzeitig gehen viel mehr Menschen ins Fitnessstudio oder sind in Sportvereinen aktiv. Es wird mehr Sport gemacht als vor 30 Jahren. Was verloren zu gehen scheint, ist die ganz normale Bewegung im Alltag. Wenn man aber die Funktionsweise der Faszie versteht, muss man sagen, genau auf diese Alltagsbewegung kommt es an. 30 Minuten Bewegung pro Tag ist nicht ausreichend: Der Mensch trainiert immer 24 Stunden am Tag, was er in diesen 24 Stunden macht, selbst wie er nachts liegt, prägt seinen Körper. Deshalb ist die richtige Bewegung im Alltag so essenziell, deshalb habe ich auf diese Bewegungsschule in meinem Buch so grossen Wert gelegt.