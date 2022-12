Skandal-Interview von Kanye West: «Ich liebe Nazis. Ich mag Hitler»

Massive Reaktionen von jüdischen Verbänden und Politikern

Das Interview von Kanye West schlug in den USA sofort hohe Wellen. Unter anderem meldete sich die Organisation Republican Jewish Coalition auf Twitter zu Wort und nannte West einen «abscheulichen, widerwärtigen Fanatiker», der die jüdische Gemeinschaft ins Visier genommen habe. Auch der israelische Botschafter in den USA, Michael Herzog (70), sagte via Twitter, er sei angewidert von Wests Worten. Es sei alarmierend, dass eine solche abscheuliche Rhetorik eine Plattform bekomme.