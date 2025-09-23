Skandal-Rapper Haftbefehl bekommt eigene Netflix-Doku

Nach Charlie Sheen (60) bekommt auch eine deutsche Skandalnudel ihre eigene Dokumentation auf Netflix: Die bewegte Lebensgeschichte von Aykut Anhan (39), besser bekannt als Gangster–Rapper Haftbefehl, wird ab dem 28. Oktober in «Babo: Die Haftbefehl Story» nacherzählt. Neben Anhan selbst werden in der Doku, die unter anderem vom «Fack Ju Göhte»–Schauspieler Elyas M'Barek (43) produziert wurde, auch Anhans Ehepartnerin sowie seine beiden Brüder Cem und Aytac Anhan zu Wort kommen.