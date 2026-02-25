Skandal um Andrew: Polizei beendet Durchsuchung in Windsor

Andrews derzeitiges Zuhause, Wood Farm in Sandringham, wurde vergangene Woche ebenfalls durchsucht. Hier wird der 66–Jährige nur vorübergehend leben. Sein neues Heim Marsh Farm wird aktuell noch renoviert. Dort geht es sehr viel bescheidener zu als in der 30–Zimmer–Villa Royal Lodge. Aus dem grosszügigen Anwesen in Windsor musste er Anfang des Jahres ausziehen, nachdem er wegen seiner Verwicklung in den Epstein–Skandal bereits alle Titel verloren hatte.