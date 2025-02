Skandalfilm «Nur noch ein einziges Mal» stürmt die Netflix-Charts

Darum geht es in «Nur noch ein einziges Mal»

«Nur noch ein einziges Mal», die Adaption des gleichnamigen Romans von Colleen Hoover (45), erzählt die Geschichte von Lily Bloom (Lively), die in ihrer Kindheit miterleben musste, wie ihr Vater ihre eigene Mutter schwer misshandelt hat. In der Gegenwart der Handlung gerät Lily nicht nur in ein Liebesdreieck, sondern selbst in eine missbräuchliche Beziehung.