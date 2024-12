«Skeleton Crew»: Das erwartet Fans bei der neuen «Star Wars»-Serie

Bei «Star Wars: Skeleton Crew» ist die zeitliche Einordnung jedoch wieder einfach. Die Serie spielt nach der Originaltrilogie, also nach «Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi–Ritter», und in etwa gleichzeitig zu den neueren Streaming–Serien von Disney+ «The Mandalorian», «Das Buch von Boba Fett» und «Ahsoka». All diese Shows sollen nach derzeitigem Stand in einem grossen Kinofilm von «Star Wars»–Mastermind Dave Filoni (50) kulminieren. Dazu gehört auch «Skeleton Crew».