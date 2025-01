Ski-Mode: Von der Piste bis zum Alltags-Trend

Was liegt im Trend?

Farben stehen in der Ski–Mode im Mittelpunkt und können das gesamte Auftreten bestimmen. Besonders im Trend sind heutzutage schlichtere Farbtöne, die sich an die natürlichen Farben der Berge anpassen. So sind verschiedenste Braun–, Grün– und Weisstöne ein häufiger Anblick auf der Piste. Doch trotz des Trends in Richtung schlichterer Töne, sind auch schrille, bunte Farben keineswegs unbeliebt. Verschiedenste Muster und Motive liegen ebenso im Trend wie metallische Akzente.