Skirt Suit: Dieser Trend löst den Hosenanzug ab

Während Hosenanzüge oft über eine eher maskuline Note verfügen, zieht mit der Kombination aus Blazer und Rock mehr Weiblichkeit in die Office-Garderobe ein. Je nach Arbeitssituation oder Anlass kann der Skirt Suit in verschiedenen Varianten getragen werden. Vom kurzen Minirock bis hin zur Midi-Länge. Oder für einen lässigen Look zusammen mit Sneakern in Kombination mit weissen Socken oder einer schwarzen Strumpfhose mit derben Boots.