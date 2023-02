Skiunfall: Prinzessin Beatrix hat sich das Handgelenk gebrochen

Trotz ihres verhältnismässig fortgeschrittenen Alters treibt Prinzessin Beatrix noch regelmässig Sport. So fährt sie nicht nur im Winter Ski, sondern wird in der Umgebung ihres Wohnsitzes Schloss Drakensteyn auch des Öfteren von Anwohnern beim Reiten in den Wäldern beobachtet, wie die niederländische Tageszeitung «AD» schreibt. Prinzessin Beatrix war ab dem 30. April 1980 die Königin der Niederlande. Am 30. April 2013 dankte sie ab und ihr Erstgeborener, Willem-Alexander, wurde König der Niederlande.