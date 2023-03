Skiunfall-Prozess: Gwyneth Paltrow dachte erst an sexuellen Übergriff

Paltrow schildert, dass sich der Mann ihr während des Fahrens auf der Piste von hinten genähert habe, zitiert sie das US-Promiportal «TMZ». Er sei mit seinen Skiern zwischen ihre Beine gerutscht und habe seinen Körper gegen ihren gedrückt und «ein seltsames Grunzgeräusch» dabei gemacht. Sie habe dabei zuerst an einen sexuellen Übergriff gedacht, so Paltrows Aussage im Gericht in Park City im Bundesstaat Utah. «Ich dachte: Ist das eine Art Scherz? Macht da jemand etwas Perverses?» Nach dem Zusammenstoss habe sie unter Schock gestanden. Damit steht nun Aussage gegen Aussage.