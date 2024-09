Sky-Doku über Vitali Klitschko: Kiews Bürgermeister im Porträt

Führung in Kriegszeiten

Mit exklusiven Archivaufnahmen und aktuellen Bildern aus der Ukraine, den USA und Deutschland zeigt der preisgekrönte Kameramann und Co–Regisseur Edgar Dubrovskiy, wie Klitschko inmitten der russischen Invasion seine Führungsqualitäten unter Beweis stellt. «Der Feind will, dass wir in einer Dauerdepression leben. Deshalb müssen wir so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen und weiterkämpfen. Wie im Sport», erklärt Klitschko in einem eindringlichen Moment des Films.