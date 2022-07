Sky du Mont hat eine neue Freundin

Sky du Mont (75) hat eine neue Freundin an seiner Seite. Wie der Schauspieler in der «Bild»-Zeitung bestätigt, hat er sich von seiner alten Liebe getrennt. «Das war nichts Ernstes. Wir haben zusammengearbeitet.» Lange allein bleibt er nach dem Aus nicht: «Ich bin jetzt in einer neuen Beziehung!» Die Identität seiner neuen Partnerin will du Mont jedoch nicht verraten: «Mit wem und seit wann, das möchte ich für mich behalten.»