Slides, Slippers, Sneakers: Die Stars lieben es flach

High-Heels-Pflicht in Japan

Ganz anders in Japan: Dort müssen Frauen an vielen Arbeitsplätzen Schuhe mit hohen Absätzen tragen. Die Folgen: Blasen, blutige Zehen, Rückenschmerzen. Die Frauen gehen schon seit Längerem auf die Barrikaden: Eine Protestwelle schwappt aus den Büros auf die Strassen, wo Frauen in - natürlich - flachen Schuhen dem Absatz den Kampf angesagt haben und Gleichberechtigung im Schuhuniversum fordern. Apropos: Die Krawattenpflicht für Männer in Japan wurde 2005 gelockert.