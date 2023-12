Slipknot vor Gericht: Nachlass des verstorbenen Drummers erhebt Klage

Slipknot weist die Vorwürfe des Nachlasses von Joey Jordison zurück

In der Klage wird laut Informationen des Portal «TMZ» behauptet, dass sich das 2022er–Album «The End, So Far» nicht gut verkauft habe, weswegen man den Tod Jordisons instrumentalisiert habe, um die Erlöse zu erhöhen. So habe man unter anderem behauptet, dass die Verarbeitung des Todes von Jordison während der Produktion der Platte eine grosse Rolle spielte. Das Album wurde später dem verstorbenen Drummer auch öffentlich gewidmet. All das sei jedoch laut der Klage nur eine Inszenierung.