Slow Living Fashion: Diese Must-haves sorgen für Gemütlichkeit

Slow Fashion Layering

Layering ist der Schlüssel zu einem warmen Winterlook im Slow Living Stil. Unter einem kuscheligen Oversized–Cardigan in Kombi mit weiten Hosen und einem angenehm zu tragenden Oberteil aus Bio–Baumwolle ist Thermo–Unterwäsche aus Merinowolle die perfekte Ergänzung für draussen – sie hält warm, ohne aufzutragen, und reguliert die Temperatur optimal. Klassische Rollkragenpullover oder Hemden lassen sich ebenso wunderbar in den Schichtlook integrieren und sorgen für einen zeitlosen, eleganten Look.