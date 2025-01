«Smallville»-Star Tom Welling mit Alkohol am Steuer erwischt

Mit 0,8 Promille auf Parkplatz aufgegriffen

Dem Polizeibericht zufolge wurde der 47–Jährige am Sonntag kurz nach Mitternacht auf einem Parkplatz in Yreka, Kalifornien, festgenommen. Dort hatte ihn die örtliche Polizei mit einem Blutalkohol von 0,8 Promille aufgegriffen. Auf dem Mugshot blickt Welling stoisch in die Kamera des County–Sheriffs von Siskiyou County im Norden des Bundesstaats Kalifornien.