«Smallville»-Star Tom Welling: Red-Carpet-Comeback mit seiner Frau

Für Tom Welling, der von 2001 bis 2011 in der Serie «Smallville» den jungen Clark Kent verkörperte, ist es die erste Leinwandrolle seit zwei Jahren. 2024 war er zuletzt in den Filmen «Clear Cut» und «Mafia Wars» zu sehen, im Fernsehen trat er 2022 in der «Supernatural»–Spin–off «The Winchesters» auf. Er hat Hollywood inzwischen weitgehend den Rücken gekehrt: Gemeinsam mit Jessica, mit der er seit 2019 verheiratet ist, und den beiden Söhnen Thomson (7) und Rocklin (4) lebt er auf einer Ranch in Nordkalifornien und züchtet Pferde.