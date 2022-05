Smart Gardening: Gärtnern im digitalen Zeitalter

An kabellose Vernetzung in den eigenen vier Wänden haben sich viele Menschen inzwischen gewöhnt. Von der per App geregelten Lichtsteuerung über die Zimmertemperatur bis zum Fernseher - einige bedienen all das sogar einfach mit ihrer Stimme. Logisch, dass solche Systeme den einen oder die andere auch im Garten reizen: kabellos und ressourcenschonend, auch was den Faktor Zeit betrifft. So könnte die Zukunft intelligenter Gärten aussehen.