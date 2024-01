Smartphone-Trends 2024: Das Jahr der Künstlichen Intelligenz?

Auch Samsung setzt verstärkt auf Künstliche Intelligenz – und zeigt bereits in wenigen Tagen, was man sich bei dem Konzern so ausgedacht hat. Die Südkoreaner werden am 17. Januar bei einem «Galaxy Unpacked»–Event ihre neuesten Flaggschiffe der Galaxy–S–Reihe präsentieren und kündigen gleich «eine neue Ära» mobiler KI an. Apple dürfte sich bei der für 2024 erwarteten iPhone–16–Serie ebenso nicht lumpen lassen.