Smartphones, Gaming und Co.: Tech-Geschenke unterm Weihnachtsbaum

Das Beste von allem: Tech–Geschenke jenseits von 1.000 Euro

Ab 1.000 Euro gibt es viele hochwertige Technikgeschenke. Für Smartphone–Fans bieten sich das iPhone 16 Pro oder das Pixel 9 Pro an. Gaming–Fans finden in dieser Preisklasse leistungsstarke PCs und Notebooks, etwa von Alienware oder ASUS, sowie Monitore mit 4K– oder 8K–Auflösung. Auch im Bereich Smart Home sind luxuriöse Systeme wie Beleuchtungs– und Sicherheitstechnik von Crestron oder Control4 erhältlich. Intelligente Küchengeräte wie Kühlschränke oder Weinlagerschränke von LG und Samsung bieten eine nahtlose Steuerung per App. Audiophile können sich über exklusive HiFi–Komponenten von Bang & Olufsen oder Pro–Ject freuen, die durch Design und Klangqualität überzeugen. Für Filmfans sind Heimkinosysteme mit Laserprojektoren von Epson oder Sony eine tolle Möglichkeit, das Kinoerlebnis an Weihnachten nach Hause zu holen.