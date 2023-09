Steve Harwell (1967–2023), Sänger und Frontmann der Band Smash Mouth, ist tot. Er sei am heutigen 4. September in seinem Zuhause in der Stadt Boise, im Bundesstaat Idaho, im Alter von 56 Jahren gestorben. Das berichten mehrere US–Medien, darunter das Branchenmagazin «Variety», übereinstimmend.