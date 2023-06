Smogalarm in New York: Chris Stapleton verschiebt Open-Air-Konzert

Verheerende Waldbrände in Kanada sorgen derzeit auch für schlechte Luftqualität in mehreren Gebieten der Vereinigten Staaten. Aufgrund der dicken Luft hat nun Country-Star Chris Stapleton (45) ein Open-Air-Konzert verschoben. Das Team des Grammy-Gewinners teilte auf Instagram mit, dass der Musiker nicht wie geplant in Syracuse, einer Stadt im Bundesstaat New York, auftreten könne. Die Show werde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, heisst es in dem Beitrag.